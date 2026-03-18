Giampaolo: nuovo allenatore Cremonese?

La notizia di Marco Giampaolo che potrebbe prendere il posto di Nicola alla Cremonese è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto da essere in cima ai top trend sui motori di ricerca. Secondo gli ultimi aggiornamenti, le ore a venire saranno decisive per capire se l’allenatore attuale verrà esonerato per fare spazio al nuovo arrivato. La sconfitta contro la Fiorentina sembra aver avviato un processo di cambiamento nella squadra, con Giampaolo che potrebbe essere chiamato a guidare la formazione. La situazione è fluida e in evoluzione, pertanto chi è interessato a saperne di più su questo tema può approfondire online per aggiornamenti in tempo reale.