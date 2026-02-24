Gianna Pratesi: la talentuosa gelataia di Chiavari a Sanremo 2026

La notizia di Gianna Pratesi, la 105enne ex gelataia di Chiavari che salirà sul palco di Sanremo 2026, ha catturato l’attenzione del pubblico online, diventando uno dei temi più cercati sui motori di ricerca in queste ore.

Gianna, con la sua straordinaria vitalità e la sua storia unica, si appresta a raccontare al pubblico il suo primo voto per la Repubblica, un momento emozionante che rappresenta un vero e proprio pezzo di storia vissuta.

L’anziana signora, conosciuta per la sua passione per la musica e per il canto, canterà ’24mila baci’ sul palco di Sanremo, regalando al pubblico un momento carico di emozioni e di significato.

Chi è Gianna Pratesi? Una donna straordinaria che ha saputo conquistare il cuore di tanti con la sua semplicità e la sua grinta, diventando un esempio di vita e di determinazione per tutte le generazioni.

Per scoprire di più su Gianna Pratesi e sulla sua straordinaria storia, non resta che approfondire online e lasciarsi ispirare da questa eccezionale protagonista del Festival di Sanremo 2026.