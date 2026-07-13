Gianni infantino: il progetto di un Mondiale a 64 squadre

In queste ore, il tema di Gianni Infantino è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Il presidente della FIFA ha recentemente ribadito la sua volontà di valutare l’ipotesi di ampliare il Mondiale a 64 squadre, aprendo così a nuove opportunità per le nazioni di tutto il mondo. Questa prospettiva suscita dibattiti e riflessioni nel mondo del calcio, con sostenitori e detrattori che si confrontano sulle possibili implicazioni di un torneo così esteso. L’idea di permettere a ogni Paese di sognare la partecipazione a una competizione così prestigiosa rispecchia la visione inclusiva e globale dell’attuale gestione FIFA, segnando una possibile svolta nel panorama calcistico internazionale.

La posizione di Infantino, già nota in passato, si conferma come uno dei temi più discussi e seguiti nel mondo sportivo, evidenziando l’importanza e l’impatto delle decisioni prese a livello dirigenziale nell’ambito del calcio mondiale. Questo scenario apre le porte a nuove prospettive e scenari futuri nel panorama dei Mondiali, lasciando spazio a ipotesi e considerazioni sulle possibili evoluzioni del torneo più atteso dagli appassionati di calcio in tutto il mondo.

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