Giappone: tempeste tropicali e evacuazioni in corso

Il Giappone è al centro dell’attenzione online in queste ore, con le notizie riguardanti due tempeste tropicali che stanno colpendo il Paese. Le autorità hanno emesso allerte per due tifoni e sono in corso evacuazioni in 13 prefetture. In particolare, la tempesta tropicale Mekkhala si è abbattuta sul territorio giapponese, causando disagi e danni. Allo stesso tempo, Taiwan ha subito l’urto del tifone Mekkhala, con livelli d’acqua che hanno raggiunto anche le ginocchia. La situazione è in continuo divenire e le autorità stanno monitorando da vicino l’evolversi della situazione.

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