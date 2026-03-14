Gimenez torna ad allenarsi con il Milan

Sabato 14 Marzo 2026, alle 17:20, il Milan ha ricevuto una buona notizia: Gimenez è tornato ad allenarsi con la squadra. Il difensore, dopo un periodo di stop per infortunio, è finalmente a disposizione di Allegri. Questa notizia ha rapidamente conquistato i vertici delle ricerche online, diventando un tema in tendenza sui motori di ricerca.

L’atteso ritorno di Gimenez è motivo di grande speranza per i tifosi rossoneri, che contano sul suo contributo per il resto della stagione. Il difensore dovrà dimostrare di essere al meglio della forma per riprendersi un posto da titolare e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi.

Il Milan, dunque, si prepara a ricevere un rinforzo importante in difesa, proprio in un momento cruciale della stagione. I tifosi sono impazienti di vedere Gimenez tornare in campo e dimostrare il suo valore.

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