Ginnastica ritmica: Seconda Prova Regionale Silver LA-LB a Paganica il 9 maggio 2026

Il Palasport Papa Giovanni XXIII di Paganica ospiterà la Seconda Prova Regionale del Campionato Individuale Silver LA-LB di ginnastica ritmica il prossimo 9 maggio 2026. L’evento, organizzato dall’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia Abruzzo, vedrà protagoniste le ginnaste abruzzesi in una giornata dedicata allo sport e al divertimento.

La manifestazione, che aprirà i battenti alle ore 7:30, includerà anche le attività non agonistiche Supergym e Top Gym, proposte dalla FGI per avvicinare il pubblico alla disciplina della ginnastica di base. La presidente dell’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila, Roberta Iannarelli, si è espressa con soddisfazione riguardo alla realizzazione di un evento di tale importanza, ringraziando il Sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi per il patrocinio e l’Assessore allo Sport Vito Colonna per il sostegno istituzionale.

Il progetto “L’Aquila Insieme per lo Sport” sarà un’occasione per sostenere il tessuto sportivo cittadino, con particolare attenzione ai giovani e all’inclusione sociale. L’ASD Armonia d’Abruzzo, diretta da Germana Germani, si esibirà regalando al pubblico momenti di grande spettacolo durante la giornata.

La gara sarà arricchita dall’esibizione vocale di Melania Fonte e dal racconto fotografico di Luigia Togato. L’ASD Sensazione di Movimento ringrazia la struttura del Palasport Papa Giovanni XXIII e l’azienda agricola Mappavel’s per l’ospitalità e la gestione del punto ristoro durante l’evento.

L’ingresso al pubblico sarà gratuito e l’evento sarà reso possibile grazie al contributo degli sponsor come Edilfrair SPA Costruzioni Generali e Grimaldi Immobiliare L’Aquila di Maurizio Costanzi. La giornata promette spettacolo e emozioni per tutti gli amanti della ginnastica ritmica e dello sport in generale.