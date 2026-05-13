Ginnastica ritmica, successo a Paganica per la seconda prova regionale FGI Silver LA-LB con il progetto “L’Aquila Insieme per lo Sport 2026”

Si è conclusa al Palasport Papa Giovanni XXIII di Paganica la seconda prova regionale Silver FGI LA-LB di ginnastica ritmica, organizzata dall’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia Abruzzo, con il patrocinio del Comune dell’Aquila e dell’Assessorato allo Sport. L’evento ha richiamato numerose ginnaste provenienti da tutta la regione, confermando l’attenzione della Federazione Ginnastica d’Italia verso il territorio aquilano, scelto come sede di una manifestazione di rilievo tecnico e organizzativo nell’anno in cui L’Aquila è Capitale Italiana della Cultura 2026.

La Presidente della Federazione Ginnastica Italia Comitato Regionale Abruzzo, Barbara Giansante, ha ringraziato la società organizzatrice per il lavoro svolto e per l’eccellente organizzazione dell’evento e ha sottolineato la grande partecipazione delle giovani atlete, evidenziando il valore del nuovo progetto federale dedicato anche alle attività non competitive.

Presente per l’intera giornata l’Assessore allo Sport del Comune dell’Aquila, Vito Colonna, che ha ribadito il valore sociale dello sport nel percorso di crescita della città: “Dopo il sisma del 2009 il nostro obiettivo non è stato solo ricostruire la città, ma anche la socialità e le opportunità per i giovani. Un ringraziamento va anche alle famiglie che accompagnano quotidianamente i ragazzi nello sport”.

I dirigenti dell’ASD Sensazione di Movimento, Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi, hanno espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione e ringraziato il Comune dell’Aquila e il sindaco Pierluigi Biondi per la concessione del patrocinio, l’Assessore Colonna e tutte le realtà che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, inserito nel progetto “L’Aquila Insieme per lo Sport 2026”.

Un particolare riconoscimento è stato inoltre rivolto a tutti i protagonisti dell’evento: alla presidente Barbara Giansante, al Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Ginnastica d’Italia per la fiducia accordata; allo staff tecnico impegnato nella didattica e nell’organizzazione del settore ginnastica ritmica – Ida Passerini, Isabella Pirchio, Carlotta Serafini, Silvia Aromatario, Rossella Mariani, Giorgia Molino, Adriana Pace e Alice Aguzzi –; al Palasport Papa Giovanni XXIII di Paganica per l’ospitalità e la disponibilità dimostrate nel corso della manifestazione.

Spazio anche a un omaggio dedicato alle ginnaste Matilde Piergallini ed Elisa Maria Comignani, Vice Campionessa Italiana S1 dell’ASD Armonia d’Abruzzo, eccellenza della ritmica italiana e internazionale sotto la prestigiosa direzione tecnica regionale di Germana Germani. Da decenni protagonista del campionato di Serie A1, la società rappresenta una vera fucina di talenti, avendo formato atlete che hanno dato lustro all’Italia e all’Abruzzo in Coppe del Mondo, Campionati Europei, Mondiali e Olimpiadi.

L’associazione ha infine voluto sottolineare il contributo di Melania Fonte per la conduzione dell’evento, della fotografa Luigia Togato, di DJ Marco Carosone e dell’azienda agricola abruzzese Mappavel’s, impegnata nella produzione di cereali, luppolo – coltivato nel luppoleto più in quota d’Italia – e prodotti tipici locali, che ha curato il punto ristoro dedicato ad atlete e pubblico nel corso dell’intera giornata. Fondamentali gli sponsor che hanno sostenuto la realizzazione della manifestazione, con il supporto principale di Edilfrair Spa Costruzioni Generali, affiancata da Grimaldi Immobiliare L’Aquila di Maurizio Costanzi ed Ennequadro Ingegneria s.n.c. degli ingegneri Natale e Nardis.

La Presidente Iannarelli ha inoltre sottolineato come la manifestazione, ospitata nella frazione di Paganica, abbia rispecchiato il valore del progetto itinerante promosso dall’associazione Sensazione di Movimento, nato quattro anni fa con l’obiettivo di portare la ginnastica ritmica nei comuni e nelle frazioni del comprensorio aquilano, valorizzando il territorio attraverso lo sport. Un percorso che proseguirà anche quest’estate con il “Collegiale di Ginnastica Ritmica”, in programma a Castel del Monte dal 28 luglio al 2 agosto, dopo le precedenti esperienze ospitate nei comuni di Poggio Picenze e Barisciano. “Le bambine vivono un’esperienza importante: si staccano dalle famiglie, praticano attività sportiva e allo stesso tempo scoprono il territorio aquilano e le sue tradizioni. Grazie alla collaborazione tra associazione e istituzioni riusciamo ogni anno a dare vita a un progetto che unisce sport, aggregazione e valorizzazione del territorio”.