Giochi nei parchi, ok al progetto del Comune da un milione e mezzo di euro Via libera della giunta comunale al progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e sostituzione delle strutture ludiche e sportive presenti nelle aree verdi della città, per un importo di un milione e mezzo di euro. L’annuncio arriva dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore Cristian Orta sottolineando che “si tratta di una somma molto importante, l’importo più consistente mai messo in campo dalla città di Pescara, che consentirà di aumentare in maniera esponenziale il numero dei giochi e delle attrezzature ludiche nei parchi. La procedura è quella dell’accordo quadro per cui potremo intervenire nelle aree verdi ogni qualvolta si dovrà sostituire un gioco da mettere a disposizione dei bambini, o una panchina, o una attrezzatura sportiva e/o ludica, o integrare quelli esistenti”. “L’Amministrazione”, proseguono Masci e Orta, “intende garantire un “sistema verde” con attrezzature fruibili, assicurando allo stesso tempo il decoro degli spazi e la tutela della salute e della sicurezza pubblica. Con questo progetto, che sarà oggetto a breve di un bando di gara, miglioreremo il ‘parco’ giochi della nostra città, nei mesi e negli anni a venire, andando incontro alle esigenze delle famiglie che frequentano ogni giorno i tanti spazi verdi che esistono nella nostra città, con un pensiero rivolto in modo particolare ai bambini. Vogliamo offrire sempre più spazi accoglienti, moderni, sicuri e inclusivi, nel rispetto della normativa vigente, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, assicurando la possibilità ai più piccoli di divertirsi e relazionarsi al meglio all’interno dei parchi”. Pescara, 12 novembre 2025