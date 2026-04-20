Giornata della terra: eventi e iniziative in Italia

In queste ore la Giornata della Terra è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. In diverse città italiane si celebrano eventi e iniziative legate alla salvaguardia dell’ambiente. A Cosenza, ad esempio, il Comune ha inaugurato un nuovo parco in occasione di questa ricorrenza simbolo. Inoltre, piazza Kennedy è diventata un vero e proprio ‘villaggio della biodiversità’, grazie alle iniziative messe in atto dai Carabinieri. L’impegno per la tutela dell’ambiente è sempre più al centro dell’agenda pubblica e la Giornata della Terra rappresenta un momento importante per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della sostenibilità e della protezione del pianeta. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, è possibile consultare le fonti online disponibili.