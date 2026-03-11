Giornata di oggi 11 Marzo tema e significato

Oggi, 11 Marzo 2026, è una giornata che si distingue per il suo significato e le ricorrenze internazionali che la caratterizzano.
Una delle celebrazioni più importanti di oggi è la Giornata Mondiale della Salute Renale, volta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della cura delle malattie renali.
Inoltre, in diverse parti del mondo, si commemora la Giornata Internazionale della Donna, un’occasione per riflettere sui diritti delle donne e promuovere l’uguaglianza di genere.
Questo 11 Marzo è anche il Giorno Nazionale del Nepal, festa che celebra l’indipendenza e la cultura di questa nazione dell’Asia meridionale.
Infine, in ambito culturale, oggi si ricorda il compleanno di Douglas Adams, celebre scrittore britannico autore della saga di fantascienza