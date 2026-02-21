Giornata di oggi 21 Febbraio tema e significato

Oggi, 21 Febbraio 2026, è una giornata speciale dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della lettura per lo sviluppo cognitivo dei bambini. In tutto il mondo, si celebrano iniziative volte a promuovere la cultura della lettura sin dalla più tenera età, coinvolgendo genitori, educatori e istituzioni.

Questa giornata, nata con l’obiettivo di combattere l’analfabetismo funzionale e promuovere l’accesso ai libri in tutte le fasce della società, rappresenta un momento di riflessione sul potere trasformativo della conoscenza e dell’apprendimento continuo.

Attraverso eventi, letture pubbliche e campagne di sensibilizzazione, si cerca di diffondere la consapevolezza sull’importanza di coltivare il piacere della lettura sin da piccoli, creando così le basi per una società più consapevole, critica e inclusiva.

La giornata offre l’opportunità di riflettere sulle sfide e sulle opportunità legate alla diffusione della cultura del libro, sottolineando il ruolo fondamentale che la lettura ha nel favorire lo sviluppo individuale e collettivo.

Un invito, quindi, a dedicare del tempo oggi alla lettura, a immergersi in storie e mondi diversi, e a celebrare insieme il potere trasformativo delle parole e delle idee.