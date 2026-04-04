Giornata di oggi 4 Aprile tema e significato

Oggi, 4 Aprile 2026, celebriamo la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, un’importante iniziativa volta a sensibilizzare sulle sfide che affrontano le persone con disturbi dello spettro autistico e a promuovere l’inclusione sociale.

Questa giornata speciale offre l’opportunità di riflettere sull’importanza di accogliere e comprendere le diversità, di promuovere la consapevolezza e di sostenere l’autodeterminazione delle persone autistiche.

Attraverso eventi, campagne informative e attività educative, la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo mira a favorire una cultura dell’accettazione e dell’inclusione, promuovendo la valorizzazione delle abilità e dei talenti di ogni individuo.

Un’occasione preziosa per unire le forze a livello globale e per lavorare insieme verso una società più empatica, rispettosa e inclusiva per tutti.