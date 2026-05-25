Giornata Mondiale dell’Ambiente: A Pescara migliaia di volontari contro i mozziconi di sigaretta

Migliaia di volontari attesi per la più grande mobilitazione italiana contro i mozziconi di sigaretta

Il 6 e 7 giugno torna la grande mobilitazione nazionale in tutta Italia per contrastare l’inquinamento derivante dai mozziconi di sigarette abbandonati nell’ambiente. L’iniziativa, promossa da Plastic Free Onlus, si terrà in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e della Giornata Mondiale degli Oceani, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e fumatori sui danni provocati da queste cicche e sulla necessità di smaltirle correttamente.

I mozziconi di sigaretta sono una delle principali fonti di microplastiche disperse nell’ambiente, con i filtri realizzati in acetato di cellulosa, una plastica sintetica che impiega oltre dieci anni per degradarsi. Ogni anno nel mondo vengono dispersi circa 4,5 trilioni di mozziconi, e in Italia solo vengono consumate oltre 70 miliardi di sigarette, con una parte consistente dei filtri che finiscono per inquinare strade, spiagge e corsi d’acqua.

Plastic Free Onlus ha organizzato 147 appuntamenti in tutta Italia nel 2025 dedicati alla raccolta dei mozziconi, coinvolgendo oltre 2.800 volontari e rimuovendo più di 3.188 chilogrammi di cicche. Per l’edizione 2026, l’associazione ha scelto il claim “Il pianeta non è un portacenere” per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di agire contro questo tipo di inquinamento.

Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, sottolinea l’importanza di agire contro questo tipo di inquinamento: “Un rifiuto piccolo solo nelle dimensioni, ma devastante per l’ambiente. Troppo spesso le cicche vengono ancora considerate un gesto innocuo, quando invece rappresentano una delle forme di inquinamento più diffuse al mondo. Con il claim ‘Il pianeta non è un portacenere’ vogliamo scuotere le coscienze e ricordare che bisogna agire e non solo indignarsi.”

Le iniziative del 6 e 7 giugno saranno aperte a cittadini, scuole, aziende, associazioni e amministrazioni comunali. L’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sul sito ufficiale di Plastic Free, dove è possibile iscriversi gratuitamente per partecipare alla mobilitazione nazionale e contribuire alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dall’ambiente.

Attraverso questa iniziativa, Plastic Free Onlus mira a sensibilizzare sul grave impatto che i mozziconi di sigaretta hanno sull’ambiente e sulla salute degli ecosistemi e degli oceani, con milioni di cicche che finiscono nei fiumi e successivamente in mare, mettendo a rischio la vita marina.

L’appuntamento è quindi per il 6 e 7 giugno, quando migliaia di volontari si uniranno alla grande mobilitazione italiana contro i mozziconi di sigaretta, per preservare l’ambiente e la biodiversità.