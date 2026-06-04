Giornata Mondiale dell’Ambiente: Roma si mobilita contro i mozziconi di sigaretta con Plastic Free Onlus

Domani, 5 giugno, si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente e Plastic Free Onlus promuove una grande mobilitazione nazionale contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta.

L’organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus, attiva dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, ha annunciato che nel weekend del 6 e 7 giugno si terrà una serie di cleanup ambientali in tutta Italia per rimuovere i mozziconi di sigaretta dispersi sull’ambiente. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e fumatori sui danni causati da questo tipo di rifiuto, spesso sottovalutato ma altamente impattante.

I mozziconi di sigaretta sono una delle principali fonti di microplastiche disperse nell’ambiente, dato che i filtri non sono fatti di cotone ma di acetato di cellulosa, una plastica sintetica che può impiegare oltre dieci anni per degradarsi. In Italia, si consumano più di 70 miliardi di sigarette all’anno e una parte consistente dei filtri finisce per contaminare strade, spiagge, parchi e corsi d’acqua.

Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, ha dichiarato: “Ogni mozzicone raccolto è un piccolo atto di cura verso l’ambiente, ma anche un messaggio forte a chi continua a voltarsi dall’altra parte”. L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento alla Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno, evidenziando come il problema riguardi non solo la pulizia urbana ma anche la salute degli ecosistemi marini.

La mobilitazione coinvolgerà volontari, amministrazioni comunali, scuole, associazioni e aziende in centinaia di appuntamenti in tutta Italia. L’elenco completo degli eventi è disponibile sul sito ufficiale di Plastic Free, dove è possibile iscriversi gratuitamente per partecipare attivamente alla raccolta dei mozziconi.

Plastic Free sottolinea l’importanza dell’educazione ambientale e delle campagne di sensibilizzazione per contrastare l’abbandono dei mozziconi di sigaretta, evidenziando il rischio di contaminazione delle acque e degli ecosistemi.