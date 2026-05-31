Giornata mondiale senza tabacco: Plastic Free Onlus promuove una mobilitazione nazionale contro i mozziconi di sigaretta

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, che si celebra domani domenica 31 maggio, è importante prendere in considerazione non solo i danni del fumo alla salute umana, ma anche l’impatto ambientale dei mozziconi di sigaretta abbandonati nell’ambiente. Questi rifiuti, spesso sottovalutati, continuano a produrre danni rilasciando sostanze chimiche, metalli pesanti e microplastiche che contaminate suolo, acqua e possono entrare nella catena alimentare.

Plastic Free Onlus ha annunciato una grande mobilitazione nazionale prevista per il 6 e 7 giugno, durante la quale migliaia di volontari in tutta Italia si dedicheranno alla raccolta dei mozziconi di sigaretta abbandonati, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di combattere l’inquinamento da plastica. Il fondatore e presidente dell’organizzazione, Luca De Gaetano, sottolinea che “il mozzicone è un rifiuto piccolo solo nelle dimensioni, ma devastante per suolo, acqua, mare e biodiversità”.

È importante ricordare che i filtri delle sigarette non sono composti di cotone, ma di acetato di cellulosa, una plastica sintetica che può impiegare oltre dieci anni per degradarsi, frammentandosi in micro e nanoplastiche invisibili. Ogni anno nel mondo vengono dispersi circa 4,5 trilioni di mozziconi, mentre in Italia si consumano oltre 70 miliardi di sigarette. Questo comporta un grave impatto sull’ambiente, contagiando strade, marciapiedi, tombini, spiagge e corsi d’acqua.

Plastic Free Onlus ha organizzato diverse iniziative di pulizia ambientale e ha già rimosso più di 3.188 chilogrammi di mozziconi di sigaretta dall’ambiente, equivalenti a circa 13 milioni di filtri dispersi sul territorio. Il problema non riguarda solo l’aspetto estetico delle città, ma la salute complessiva degli ecosistemi, mettendo a rischio la biodiversità degli ambienti acquatici.

“L’obiettivo è coinvolgere cittadini, scuole, aziende, associazioni e amministrazioni comunali in un gesto concreto di pulizia ambientale e cambiamento di abitudini. Gettare una cicca a terra non è solo una distrazione, ma un atto di inquinamento” dichiara De Gaetano. È importante sensibilizzare la popolazione sul corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta e promuovere un uso più responsabile del tabacco.

Plastic Free Onlus ha anche promosso l’adozione di misure concrete da parte delle amministrazioni locali, come l’installazione di smoking area attrezzate e divieti di fumo sulle spiagge. È necessario un cambiamento culturale che porti a smettere di considerare normale vedere mozziconi ovunque. La mobilitazione del 6 e 7 giugno sarà aperta a tutti e l’elenco degli appuntamenti è disponibile sul sito ufficiale di Plastic Free.

In conclusione, è fondamentale adottare una maggiore consapevolezza ambientale e promuovere azioni concrete per contrastare l’inquinamento da mozziconi di sigaretta e proteggere la salute dell’ambiente e delle persone.