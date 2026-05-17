Giovanni Grasso: il pensiero sull’attualità religiosa

In queste ore, il nome di Giovanni Grasso è al centro dell’attenzione online, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. L’autore del libro Finchè durerà la terra (Rizzoli) ha recentemente partecipato al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, dove ha discusso la politicizzazione della religione nell’odierna società. Secondo Grasso, questo fenomeno rappresenta una sfida importante che richiede riflessione e dialogo aperto.

Nel suo libro, l’autore approfondisce il tema, offrendo spunti di riflessione su come la religione sia interpretata e vissuta nel contesto contemporaneo. La sua visione critica invita alla ponderazione e all’approfondimento di questioni complesse legate alla fede e alla sua relazione con la sfera pubblica.

La voce di Giovanni Grasso si fa eco in un momento in cui la discussione intorno alla religione e alla sua influenza nella società è sempre più attuale e dibattuta. Approfondimenti su questo argomento possono essere cercati online per una visione più ampia e articolata di questa tematica così significativa.