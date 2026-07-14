Giovanni Malagò: la scelta del nuovo Ct per l’Italia

In queste ore, il nome di Giovanni Malagò è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Si parla di un confronto in corso per individuare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Malagò si è espresso sull’argomento, lasciando aperte diverse ipotesi e alimentando le speculazioni. Molti nomi importanti sono stati fatti, tra cui spicca quello di Guardiola, ma tutto è ancora da definire. La situazione è in costante evoluzione, con aggiornamenti che arrivano in tempo reale. Per rimanere informati su tutte le novità legate a questo tema, è possibile approfondire online.