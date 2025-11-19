Giro d’Italia 2026, Chieti torna protagonista con una tappa della corsa rosa

CHIETI – Nel 2026 il Giro d’Italia farà nuovamente tappa a Chieti, riportando la grande carovana del ciclismo sulle strade del capoluogo teatino dopo diversi anni di assenza. La conferma è accolta con soddisfazione dall’amministrazione comunale, che da tempo lavorava per riportare la corsa rosa in città.

«È una notizia che ci riempie d’orgoglio – dichiarano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone –. Già lo scorso anno avevamo presentato a RCS la proposta di inserire Chieti nel percorso del Giro d’Italia e oggi vediamo concretizzarsi questo impegno. Si tratta di un riconoscimento importante per la nostra città, per la sua storia sportiva, per la sua identità e per la passione che da sempre la lega al ciclismo».

Ferrara e Pantalone rivolgono un ringraziamento particolare a Formichetti, indicato come figura di riferimento nel rapporto con l’organizzazione della corsa: «Ha seguito la richiesta con tenacia, portando avanti un’istanza che rappresentava l’intera comunità cittadina e contribuendo in modo decisivo al raggiungimento di questo risultato».

In vista dell’appuntamento del 2026, l’amministrazione comunale annuncia un percorso di preparazione accurato: «Ci organizzeremo con cura e senso di responsabilità – aggiungono –. Il passaggio del Giro d’Italia sarà una vetrina nazionale e internazionale per Chieti e per il territorio, un’occasione per valorizzare le nostre eccellenze, il patrimonio urbano e paesaggistico e l’energia che caratterizza la città e i suoi cittadini».