Giro d’Italia 2026: Filippo Ganna vince tappa cronometro

Il Giro d’Italia 2026 è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia del trionfo di Filippo Ganna nella tappa a cronometro. Il ciclista ha stabilito un record assoluto di velocità, con una media di 54,921 km/h, superando i 40 km/h tra Giro, Tour e Vuelta. La sua performance straordinaria lo ha portato alla vittoria nella decima tappa, confermandolo come uno dei grandi talenti del ciclismo italiano.

Al termine della tappa, Ganna si è aggiudicato la maglia rosa, con un distacco di 27 secondi dal secondo classificato. La sua prestazione ha suscitato ammirazione e interesse da parte degli appassionati di ciclismo, con la notizia che si è diffusa rapidamente online, diventando uno dei trend più cercati sui motori di ricerca.

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