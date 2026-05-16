Giro d’Italia oggi: Vingegaard trionfa sulla tappa Blockhaus

In queste ore il Giro d’Italia 2026 è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Nella 7a tappa da Formia al Blockhaus, il ciclista Vingegaard ha dominato, mentre Pellizzari ha registrato una flessione. Questi eventi hanno portato a significativi cambiamenti nella classifica generale della competizione. L’ultima notizia disponibile risale alle 12:40, ma la giornata promette ulteriori sviluppi e colpi di scena.

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