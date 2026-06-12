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Eventi e Cultura

Gissi, stabilimento Arkema celebra 20 anni di innovazione e crescita con partner istituzionali e dipendenti

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Lo stabilimento di Arkema a Gissi ha festeggiato oggi i suoi 20 anni di attività, celebrando due decenni di trasformazione e innovazione nel settore della chimica di specialità. Tra i partecipanti alla celebrazione c’erano partner istituzionali e dipendenti, che hanno condiviso momenti simbolici per celebrare i successi raggiunti e rafforzare i legami di fiducia e cooperazione costruiti nel corso degli anni.

Il direttore dello stabilimento Cristiano Paolucci ha dichiarato: “Per noi il traguardo dei vent’anni del Gruppo rappresenta il compimento di una storia importante all’interno dello stabilimento di Gissi. L’ingresso di Arkema nel 2011 ha portato solidità e visione, contribuendo al successo e alla crescita dell’azienda”.

Presenti anche ospiti di rilievo come Nicola Tei, AD della filiale italiana di Arkema, Tiziana Magnacca, Assessore allo Sviluppo economico della Regione Abruzzo, Gianluca Ravasini di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e il luogotenente Antonio Quarta dei Carabinieri di Gissi.

Luigi Di Giosaffatte, Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha sottolineato l’importanza della presenza di Arkema sul territorio, elogiando l’azienda per aver coniugato crescita industriale, innovazione e responsabilità.

Lo stabilimento di Gissi, parte del Gruppo Arkema dal 2011, produce una vasta gamma di prodotti finiti per diversi settori, dall’imballaggio alle vernici, dall’edilizia al rivestimento industriale. Il sito, che occupa circa 4 ettari, è arricchito da un uliveto che circonda gli impianti, conferendo un’atmosfera suggestiva e naturale all’area.

Arkema, con un fatturato di circa €9,1 miliardi nel 2025, si impegna a offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia per affrontare le sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Con oltre 20.700 dipendenti in tutto il mondo, il Gruppo opera in circa 55 Paesi e mira a diventare un punto di riferimento nel settore dei materiali di specialità.

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