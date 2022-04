“Giù in grotta”:iniziativa presentata all’Emiciclo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– L’Aquila – Presentato all’Aquila, presso il Palazzo dell’Emiciclo, “Giù in grotta”, progetto di turismo esperienziale, a cura dell’Associazione Nazionale Città delle Grotte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Presenti, quali interlocutori istituzionali, al lancio del singolare esperimento di marketing territoriale, l’assessore regionale Emanuele Imprudente, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo e i sindaci dei Comuni di San Demetrio Ne’ Vestini (AQ) e di Carsoli (AQ), Antonio Di Bartolomeo e Velia Nazzarro – riporta testualmente l’articolo online. Per la Fondazione Carispaq è intervenuto il consigliere Raffaele Marola – si legge sul sito web ufficiale. Ha moderato il direttore dell’Associazione Nazionale Città delle Grotte, Marcello Di Martino – Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila a seguito del Bando sul Turismo esperenziale emesso lo scorso anno e vede quali soggetti protagonisti e co-finanziatori i Comuni di San Demetrio Ne’ Vestini e di Carsoli – aggiunge la nota pubblicata. L’Associazione Nazionale Città delle Grotte, rete d’identità che ad oggi annovera oltre trenta Comuni con medesima vocazione territoriale in tutta Italia, ne ha sviluppato la progettazione e ne attuerà operativamente le azioni in programma – viene evidenziato sul sito web. Il vicepresidente Roberto Santangelo ha assicurato il patrocinio dell’iniziativa da parte del Consiglio regionale e ha ricordato: “Un emendamento da me presentato qualche mese fa ha consentito al sistema delle Grotte di Stiffe e di San Demetrio di essere riconosciuto come patrimonio artistico e culturale della Regione Abruzzo – Vogliamo valorizzare un turismo lento che apprezzi le aree interne e le loro peculiarità”. “Giù in Grotta” propone, per la primavera/estate 2022 un evento condiviso dal respiro multifattoriale (turistico, didattico e sensoriale) nelle Grotte di Pietrasecca a Carsoli e nelle Grotte di Stiffe a San Demetrio ne’ Vestini, pensato con l’obiettivo di innovare l’offerta turistica e di mettere in rete le due cavità. La proposta si incarna prevalentemente nell’evento, esplicativo e diffusivo, di fine maggio, quando sarà offerta al personale docente, ai tour operator e alla stampa di settore la possibilità di partecipare (prenotandosi all’indirizzo ufficiostampa@cittadellegrotte – recita la nota online sul portale web ufficiale. it), ad un vero e proprio educational tour. In tale occasione, infatti, i partecipanti potranno vivere un’esperienza davvero unica, con la visita guidata alle due cavità ed il coinvolgimento diretto in laboratori scientifici e didattici, ingredienti sapidi della “nuova” offerta turistica delle Grotte di Pietrasecca e di Stiffe – La proposta esperienziale, pertanto, va ad implementare la visita turistica classica, già presente tradizionalmente in ambiente “grotta”, con attività specifiche che ne aumentino l’appeal turistico e che la rendano set interessante ed educativo, oltre che di grande fascino – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa sarà replicata per tutto il 2022, un giorno a settimana con uno sconto sul biglietto d’accesso per chi visita entrambe le Grotte, promuovendo così sia la rete tra le grotte sia la destagionalizzazione dei flussi turistici – precisa la nota online. Maggiori informazioni sono reperibili sul portale www.cittadellegrotte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. it e attraverso i depliants e il materiale promozionale distribuito in tutte le biglietterie delle Grotte (oltre 30), appartenenti alla rete di Città delle Grotte – si apprende dalla nota stampa. (red)

