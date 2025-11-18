- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 18, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaGiulianova, 16enne tenta di lanciarsi dal balcone: è in prognosi riservata
Cronaca

Giulianova, 16enne tenta di lanciarsi dal balcone: è in prognosi riservata

- Spazio Pubblicitario 02 -

GIULIANOVA – Intervento di Carabinieri e 118 questa mattina, intorno alle 10.30, in un’abitazione della città per una 16enne che avrebbe tentato di lanciarsi dal balcone da un’altezza di circa tre metri. La ragazza è stata stabilizzata dai sanitari e trasportata all’ospedale di Teramo, dove è ricoverata in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it