GIULIANOVA – Intervento di Carabinieri e 118 questa mattina, intorno alle 10.30, in un’abitazione della città per una 16enne che avrebbe tentato di lanciarsi dal balcone da un’altezza di circa tre metri. La ragazza è stata stabilizzata dai sanitari e trasportata all’ospedale di Teramo, dove è ricoverata in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto.
Giulianova, 16enne tenta di lanciarsi dal balcone: è in prognosi riservata
