Giulianova, avvicendamento alla guida del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia: Montebello nuovo Capogruppo

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Giulianova ha annunciato un avvicendamento alla guida del gruppo in Consiglio Comunale: il nuovo Capogruppo sarà il Consigliere Federico Montebello. La decisione è stata presa all’unanimità all’interno del gruppo e nasce da una scelta di responsabilità politica e organizzativa condivisa.

La Consigliera Marialuigia Orfanelli, finora Capogruppo, continuerà il proprio impegno istituzionale concentrandosi sul ruolo di Coordinatore comunale e dirigente provinciale del partito. In merito, Orfanelli ha dichiarato: “Ho ritenuto doveroso compiere una scelta chiara e responsabile. Il mio ruolo di Coordinatore comunale e gli impegni crescenti a livello provinciale richiedono energia e tempo per rafforzare la presenza e l’organizzazione di Fratelli d’Italia sul territorio. Per garantire al contempo massima efficacia e incisività nell’azione consiliare, abbiamo deciso di affidare la guida del gruppo a Federico Montebello”.

Il Consigliere Federico Montebello ha ringraziato il partito e la collega Marialuigia Orfanelli per la fiducia dimostrata. Montebello si è impegnato a svolgere il proprio ruolo con spirito di servizio, determinazione e coerenza ai valori di Fratelli d’Italia.

L’avvicendamento rappresenta un passaggio strategico di crescita politica e organizzativa del gruppo, volto a rendere ancora più efficace e strutturata l’azione in Consiglio Comunale e sul territorio. Fratelli d’Italia conferma il proprio impegno in maggioranza, con senso di responsabilità e nell’esclusivo interesse della città.

Marialuigia Orfanelli rimarrà Coordinatore di Fratelli d’Italia Giulianova, continuando il proprio lavoro con impegno e passione al fianco del nuovo Capogruppo e di tutto il gruppo consiliare.