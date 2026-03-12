- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
Politica

Giulianova, centrodestra promuove il “Sì” alla riforma della giustizia: gazebo informativo domenica 15 marzo ore 16:00 in Piazza Fosse Ardeatine.

Il centrodestra di Giulianova promuove il “Sì” alla riforma della giustizia attraverso un gazebo informativo che si terrà domenica 15 marzo alle ore 16:00 in Piazza Fosse Ardeatine. Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati sostengono l’importanza di votare a favore della riforma in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

Secondo i promotori, la riforma proposta rappresenta un passo fondamentale per modernizzare il sistema giudiziario italiano e garantire processi più rapidi e trasparenti. L’obiettivo è di rafforzare l’equilibrio tra i poteri dello Stato e assicurare maggiore efficienza nella giustizia.

“Il nostro Paese ha bisogno di una riforma che renda la giustizia più vicina ai cittadini e più efficace”, spiegano gli organizzatori. Partecipare al voto rappresenta un sostegno al cambiamento necessario per superare inefficienze e ritardi che hanno penalizzato cittadini, imprese e l’intero sistema economico.

Il gazebo sarà un momento di informazione, confronto e partecipazione, durante il quale i rappresentanti della coalizione incontreranno i cittadini per spiegare i contenuti della riforma e invitarli a votare. L’invito rivolto alla cittadinanza è di informarsi, partecipare e votare, perché il futuro della giustizia e delle istituzioni dipende anche dal risultato del referendum del 22 e 23 marzo.

