Giulianova, Centrodestra promuove “Sì” alla riforma della giustizia: gazebo informativo in piazza

Prosegue l’impegno della coalizione di centrodestra a sostegno del “Sì” alla riforma della giustizia in vista del voto del 22 e 23 marzo. Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati promuovono un gazebo informativo a Giulianova, con l’obiettivo di spiegare i contenuti della riforma e illustrare le ragioni del voto favorevole.

Il gazebo si terrà domenica 15 marzo alle ore 16:00 in Piazza Fosse Ardeatine a Giulianova e sarà un momento di informazione, confronto e partecipazione. Secondo i promotori, la riforma è fondamentale per modernizzare il sistema giudiziario italiano, garantire processi più rapidi, rafforzare l’equilibrio tra i poteri dello Stato e aumentare l’efficienza e la trasparenza della giustizia.

“Dire Sì significa sostenere un cambiamento necessario, superando inefficienze e ritardi che hanno penalizzato cittadini, imprese e l’intero sistema economico”, spiegano gli organizzatori. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di informarsi, partecipare e votare, poiché il referendum del 22 e 23 marzo è cruciale per il futuro della giustizia e delle istituzioni in Italia.

Durante l’evento, i rappresentanti della coalizione incontreranno i cittadini per approfondire i contenuti della riforma e promuovere la partecipazione al voto. L’appuntamento è quindi importante per comprendere appieno le implicazioni della riforma e per dare il proprio contributo al processo di cambiamento.

Lidia Albani, coordinatore di Forza Italia a Giulianova, Marialuigia Orfanelli di Fratelli d’Italia, Gianni Mastrilli della Lega e Soccorsa Ciliberti di Noi Moderati invocano il sostegno dei cittadini per una riforma che possa rendere la giustizia più vicina ai cittadini e più efficace, auspicando un futuro migliore per il sistema giudiziario italiano.