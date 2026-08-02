Giulianova: distinzione tra rottamazione quinquies e definizione agevolata autonoma, chiarimenti dal consigliere comunale Orfanelli

Ho ricevuto con interesse il comunicato stampa inviato da Marialuigia Orfanelli, consigliere comunale e coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Giulianova, in risposta alle recenti dichiarazioni di Evoluzione Sostenibile riguardo alla rottamazione quinquies e alla definizione agevolata autonoma.

Orfanelli chiarisce che la rottamazione quinquies e la definizione agevolata autonoma sono due strumenti distinti, disciplinati da procedure differenti ma entrambi previsti dalla stessa cornice normativa. La rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge n. 199/2025 e estesa agli enti territoriali, riguarda solo i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e richiedeva l’adozione di un provvedimento entro il 31 luglio 2026. Nel comunicato, Orfanelli ringrazia l’intera maggioranza per l’impegno nella presentazione dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale al fine di aderire a questa misura.

D’altro canto, la definizione agevolata autonoma permette agli enti locali di disciplinare in autonomia la definizione agevolata delle proprie entrate, stabilendo modalità, condizioni e termini. Orfanelli sottolinea che il Comune di Pescara, richiamato nell’articolo di Evoluzione Sostenibile, ha approvato due distinti provvedimenti per aderire alla rottamazione quinquies e per disciplinare la definizione agevolata delle ulteriori entrate comunali, confermando così la distinzione tra i due strumenti.

Nel suo intervento in Consiglio comunale, Orfanelli aveva evidenziato l’importanza di adottare tempestivamente la rottamazione quinquies e aveva espresso l’auspicio che l’Amministrazione potesse successivamente valutare anche l’adozione della definizione agevolata autonoma, previo approfondimento tecnico.

Infine, Orfanelli accoglie positivamente il confronto aperto da Evoluzione Sostenibile e sottolinea l’importanza di un dibattito pubblico basato su una corretta interpretazione delle norme e degli atti amministrativi. Ritiene fondamentale che il dibattito si mantenga su basi solide e che si tenga conto dei diversi strumenti a disposizione dei cittadini.

In conclusione, Marialuigia Orfanelli si augura che il confronto possa contribuire a migliorare gli strumenti a disposizione dei cittadini e ribadisce l’importanza di una corretta lettura delle norme e degli atti amministrativi.