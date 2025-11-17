Giulianova, giovane tenta suicidio iniettandosi sostanza nelle vene: salvato dai Carabinieri

GIULIANOVA – Attivate le ricerche dopo l’allarme dei familiari per un giovane residente in provincia di Pescara che non aveva fatto rientro a casa e aveva lasciato intendere intenzioni autolesive. Grazie all’aggancio del telefono nella zona di Giulianova, i Carabinieri della Compagnia hanno avviato i controlli sul territorio e individuato l’auto del ragazzo a Villa Volpe.

Avvicinandosi al veicolo, i militari hanno trovato il giovane riverso sul sedile in stato di semi-incoscienza. È scattato l’intervento immediato: richiesto il 118, i sanitari hanno stabilizzato la persona e ne hanno disposto il trasporto all’ospedale di Giulianova, dove è stata ricoverata. Secondo quanto si apprende, le condizioni non sarebbero gravi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto.