martedì, Dicembre 9, 2025
Eventi e Cultura

Giulianova, incontro l’11 dicembre dedicato a Patrizia Di Donato e al suo libro

GIULIANOVA – Giovedì 11 dicembre, alle ore 18.30, si svolgerà un importante incontro nell’ambito della 3^ edizione della rassegna “La Pintica dei Libri”. L’evento avrà luogo presso la Bottega delle Arti della Compagnia dei Merli Bianchi, situata in via Marconi 21 a Giulianova Lido. Durante la serata verrà presentato il volume postumo di Patrizia Di Donato, intitolato “Per amore di Grete” (Readaction Edizioni). A condurre l’incontro saranno Sandro Galantini, che ricorderà la figura di Patrizia Di Donato, una scrittrice, saggista, docente e organizzatrice di eventi culturali, scomparsa prematuramente nel maggio 2022, e Leandro Di Donato, incaricato della presentazione del romanzo. Il volume proposto si concentra sulla vita di Margaret (Grete) Bloch e sul suo rapporto con Casimiro, figlio di Grete e di Franz Kafka. Le letture del testo saranno curate da Laura Margherita Di Marco, contribuendo a rendere l’evento un omaggio profondo e significativo alla scrittrice e alla sua opera.

