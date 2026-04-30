Giulianova, Michele Lombardo interviene alla manifestazione del Primo maggio per il futuro dell’Abruzzo

Il segretario generale della Uil Abruzzo, Michele Lombardo, interverrà domani, Primo maggio, alla manifestazione che si terrà a Giulianova (Te). L’iniziativa fa parte del calendario degli appuntamenti nazionali dei sindacati confederali e affronterà temi cruciali legati al lavoro dignitoso, alla contrattazione rispettosa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, e al cambiamento portato dall’intelligenza artificiale nel settore.

Durante il suo intervento, Lombardo non mancherà di sottolineare le criticità che affliggono l’Abruzzo in questo momento storico. “La nostra regione si trova oggi a un bivio decisivo” ha dichiarato, evidenziando le sfide che vanno affrontate per costruire una nuova stagione di sviluppo equo e sostenibile. Tra le criticità segnalate, vi è la situazione precaria della sanità pubblica, il divario tra costa e aree interne con conseguente spopolamento e marginalità, e la necessità di investire in infrastrutture e opportunità economiche per rilanciare le aree interne.

Lombardo ha sottolineato l’importanza di sostenere l’industria e il lavoro, pilastri fondamentali che necessitano di essere accompagnati nella transizione tecnologica per contrastare precarietà e bassi salari. “L’Abruzzo può e deve diventare una vera cerniera strategica tra territori e mercati, valorizzando le proprie risorse” ha aggiunto, evidenziando la necessità di costruire un progetto regionale fondato su responsabilità condivise e interesse collettivo.

La presenza della Uil Abruzzo alla manifestazione di domani a Giulianova sottolinea l’impegno del sindacato nella difesa dei diritti dei lavoratori e nella promozione di uno sviluppo equo e sostenibile per la regione.