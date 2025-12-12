Giulianova, presentazione del romanzo di Massimiliano Virgilio il 14 dicembre

Massimiliano Virgilio presenta il suo nuovo romanzo a Giulianova

Giulianova si prepara ad accogliere un nuovo evento culturale di grande rilevanza. Domenica 14 dicembre 2025, alle ore 18.00, il Circolo Virtuoso “Il Nome della Rosa” ospiterà la presentazione del romanzo “Buio sulla città – Una nuova inchiesta per Matilde Serao”, ultima opera dello scrittore e sceneggiatore napoletano Massimiliano Virgilio.

L’Associazione Culturale Quid, organizzatrice dell’evento, invita tutti gli appassionati di letteratura a partecipare a questo incontro che promette di essere un momento di approfondimento e confronto culturale. A dialogare con l’autore sarà Rita Chiappini, Presidente dell’Associazione Culturale Quid.

“Buio sulla città” rappresenta il secondo capitolo di una serie di noir storici dedicati alla figura di Matilde Serao, una delle più importanti giornaliste e scrittrici napoletane. In questa nuova inchiesta, ambientata nella Napoli di fine Ottocento, si presenta un misterioso evento, il “Grande Oscuramento”, un black-out che avvolge la città, seguito dal ritrovamento del corpo di una giovane donna sulla collina di Capodimonte. La trama del romanzo si snoda tra superstizioni popolari, vita mondana e redazioni giornalistiche, creando così un’inchiesta avvincente che mette in luce le contraddizioni della Napoli dell’epoca.

La scrittura di Virgilio fonde cronaca, storia e suspense, offrendo ai lettori un noir d’atmosfera che valorizza la città di Napoli e rende omaggio a Matilde Serao. Massimiliano Virgilio, nato a Napoli nel 1979, ha esordito nel 2008 con “Più male che altro” (Rizzoli) ed è noto per le sue collaborazioni con importanti testate giornalistiche come il Corriere della Sera e il Corriere del Mezzogiorno. Ha anche lavorato come sceneggiatore per vari film e docu-serie, contribuendo così al panorama culturale italiano.

Questo evento sarà dunque un’importante occasione per riscoprire non solo un autore di talento, ma anche un pezzo di storia letteraria italiana, attraverso una figura come Matilde Serao, che continua a ispirare nuove generazioni. Gli appuntamenti culturali come questo sono fondamentali per mantenere vivo il dialogo e l’interesse per la letteratura e la cultura.