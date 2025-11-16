Giulianova, si denuda davanti agli studenti che escono da scuola: arrestato

GIULIANOVA – Momenti di tensione nel pomeriggio nei pressi del liceo “Marie Curie”: un uomo, in evidente stato di agitazione, si è spogliato davanti agli studenti che stavano uscendo dall’istituto. La presenza è stata segnalata ai Carabinieri, intervenuti sul posto.

Durante i tentativi di fermarlo, ai quali ha preso parte anche personale scolastico, l’uomo si è scagliato contro i militari, rivolgendo minacce e offese. Gli operanti sono riusciti a bloccarlo e lo hanno condotto in caserma, dove è stato arrestato con le accuse di minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

In attesa di comparire davanti al giudice, l’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza.