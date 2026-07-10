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Eventi e Cultura

Giulianova: successo della rassegna teatrale KNÀ 2026 con spettacoli per tutte le età

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La rassegna teatrale KNÀ 2026 si è conclusa con un grande successo presso la Sala Polifunzionale “I Pioppi” a Giulianova, in provincia di Teramo. Cinque spettacoli hanno coinvolto attori di tutte le fasce d’età, dal 1 al 6 luglio, portando in scena opere di autori illustri come William Shakespeare, Ennio Flaiano, Elias Canetti ed Eugène Ionesco.

Il primo spettacolo, ispirato a “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, è stato interpretato da due gruppi distinti di allievi tra i 6 e i 10 anni. I giovani attori hanno incantato il pubblico con la loro disinvoltura e ironia, trasportandoli in un bosco magico dove equivoci, incantesimi e amori si intrecciano in una notte fuori dal tempo.

Il 3 luglio è stata la volta di “Un marziano a Roma”, ispirato a Ennio Flaiano, interpretato dagli attori Junior del Teatro KNÀ tra gli 11 e i 13 anni. Lo spettacolo ha portato gli spettatori in un viaggio surreale attraverso gli occhi di un essere venuto da lontano, che osserva la città eterna con uno sguardo alieno.

Il 5 luglio è stata la volta di “Vanitas”, liberamente ispirato all’opera di Elias Canetti, con il gruppo degli Adulti. Gli attori hanno magistralmente interpretato la tematica complessa del testo, portando in scena momenti di confusione, poesia, coreografie suggestive e canti emozionanti.

Infine, il 6 luglio, il gruppo di attori tra i 14 e i 20 anni ha presentato “Macbett” di Eugène Ionesco, uno spettacolo ai limiti dell’impossibile che mette in ridicolo l’esaltazione del potere, delle regine ambiziose e degli imperatori buffi.

Il “Progetto teatro KNÀ” proposto da Giuliana Cianci e Francescomaria Di Bonaventura dell’Associazione culturale KNÀ ha celebrato quindici anni di laboratorio teatrale, offrendo agli allievi l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico e di partecipare a performance teatrali durante il percorso formativo.

Le iscrizioni per l’anno 2026/27 sono già aperte per chi desidera provare l’esperienza del teatro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 349 1261719 o il 347 0853487, oppure scrivere a info@associazioneculturalekna.it.

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