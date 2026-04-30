Giulianova, Uil Abruzzo alla manifestazione del Primo maggio con focus su lavoro dignitoso e intelligenza artificiale

Il segretario generale della UIL Abruzzo, Michele Lombardo, parteciperà domani, Primo maggio, alla manifestazione che si terrà a Giulianova (Te) in via Matteotti. L’evento fa parte del calendario degli appuntamenti nazionali dei sindacati confederali e avrà come focus la tutela del lavoro dignitoso, una contrattazione rispettosa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, e le implicazioni del cambiamento determinato dall’intelligenza artificiale nel comparto lavorativo.

Durante il suo intervento a Giulianova, Lombardo affronterà le criticità che interessano l’Abruzzo in questo momento storico. “La nostra regione si trova oggi a un bivio decisivo – afferma – continuare a subire un lento declino oppure costruire con coraggio una nuova stagione di sviluppo equo e sostenibile. Le criticità sono evidenti, a partire da una sanità pubblica in affanno, segnata da carenze di risorse, personale e organizzazione, fino al crescente divario tra costa e aree interne, sempre più esposte a spopolamento e marginalità.”

Lombardo sottolinea la necessità di una visione unitaria e di scelte nette per affrontare le sfide attuali, come una governance sanitaria più efficiente, investimenti mirati nei servizi di prossimità e un piano straordinario per rafforzare il capitale umano. Inoltre, sottolinea l’importanza di rilanciare le aree interne con infrastrutture moderne e opportunità economiche concrete.

“L’industria e il lavoro restano pilastri fondamentali, ma vanno accompagnati nella transizione tecnologica, contrastando precarietà e bassi salari”, aggiunge Lombardo. Infine, sottolinea che l’Abruzzo può e deve diventare una cerniera strategica tra territori e mercati, valorizzando le proprie risorse attraverso un progetto regionale basato su responsabilità condivise e interesse collettivo.