Giulianova, visita del Questore di Teramo al Circondario Marittimo

Nei giorni scorsi, il nuovo Questore della Provincia di Teramo, Dott. Pasquale Sorgonà, ha visitato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova in un incontro istituzionale significativo, volto a rafforzare i rapporti di collaborazione tra le Autorità di Pubblica Sicurezza e la Guardia Costiera.

Accolto dal Comandante del Porto di Giulianova, Tenente di Vascello Valeria Di Mattia, insieme al personale militare in servizio, il Questore ha avuto l’opportunità di interagire con gli uomini e le donne dell’Autorità Marittima, esprimendo il proprio apprezzamento per l’impegno quotidiano nella tutela della vita umana in mare, nella sicurezza della navigazione e nella vigilanza delle aree portuali e demaniali.

L’incontro ha sottolineato l’importanza di un’interazione costante e coordinata tra le istituzioni, evidenziando come la sicurezza marittima sia sempre più interconnessa con la sicurezza urbana e provinciale. Questo richiede un dialogo continuo tra le componenti statali per la prevenzione, il controllo e la gestione delle emergenze.

Successivamente, il Questore ha visitato le principali aree operative del porto, assistito dal Sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, e dal Presidente dell’Ente Porto, Fabrizio Valentino Ferrante, i quali hanno ribadito l’importanza del porto come fulcro economico, turistico e istituzionale per l’intero territorio.

“La visita del Questore rappresenta un segnale concreto di attenzione e vicinanza verso il nostro operato,” ha dichiarato il Comandante Di Mattia. “La collaborazione interistituzionale è fondamentale per garantire elevati livelli di sicurezza e affrontare efficacemente le sfide quotidiane che il mare e il territorio ci pongono. Ringrazio il Questore Sorgonà per la sensibilità dimostrata.”

La visita si è svolta in un clima di cordiale collaborazione, confermando la volontà comune di rafforzare ulteriormente il coordinamento tra le istituzioni impegnate nella tutela del territorio e della comunità portuale.