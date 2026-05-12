Giulio Ciccone in Maglia Rosa al Giro d’Italia: l’orgoglio dell’Abruzzo

L’impresa di Giulio Ciccone al Giro d’Italia rappresenta un motivo di straordinario orgoglio per tutto l’Abruzzo. Queste sono le parole di Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che ha commentato la quarta tappa del Giro d’Italia 2026.

La tappa, disputata da Catanzaro a Cosenza, è stata vinta dall’ecuadoriano Jhonatan Narváez, ma è stata caratterizzata dalla prestazione di Giulio Ciccone che ha conquistato la maglia rosa grazie al terzo posto di giornata.

“Giulio Ciccone sta scrivendo una pagina bellissima dello sport italiano e abruzzese. Per noi è motivo di soddisfazione vedere un ragazzo della nostra terra diventare protagonista assoluto di una delle competizioni più importanti e seguite al mondo”, ha dichiarato Verrecchia.

Il capogruppo ha sottolineato l’importanza del ciclismo per l’Abruzzo, evidenziando la possibilità che il Giro d’Italia rappresenta per promuovere le bellezze e le eccellenze della regione.

Verrecchia ha concluso rivolgendo i complimenti e l’abbraccio di tutti gli abruzzesi a Giulio, augurandogli di continuare a regalare emozioni e successi in questa splendida avventura in maglia rosa.

Giulio Ciccone ha quindi portato l’orgoglio dell’Abruzzo sul palcoscenico internazionale, dimostrando il talento, il sacrificio e la determinazione che lo caratterizzano come grande campione.