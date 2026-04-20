 Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta di lunedì 20 aprile

Regione Abruzzo, ultime dal sito:La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha dato il via libera all’aggiornamento del Piano di attuazione del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 e del Piano di individuazione delle azioni e delle strutture responsabili dell’attuazione, strumenti centrali per la programmazione regionale in materia di lavoro, formazione e inclusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Su iniziativa del vicepresidente Emanuele Imprudente, approvata la prima variazione del bilancio di previsione 2026-2028 dell’ARPA Abruzzo, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Su proposta dell’assessore con delega al Personale, Mario Quaglieri, approvata l’autorizzazione alla stipula della convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Spoltore per l’utilizzo condiviso di personale attraverso l’istituto dello “scavalco d’eccedenza”.Sempre su proposta dell’assessore Quaglieri, via libera ad una variazione di bilancio di previsione finanziario che prevede l’iscrizione di entrate vincolate e delle relative spese per oltre 35 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Le risorse sono destinate, tra l’altro, a energia da fonti rinnovabili (€1,09 milioni), gestione dei rifiuti (€10,26 milioni), contrasto al dissesto idrogeologico (oltre €13 milioni), incentivi all’occupazione giovanile (€3,69 milioni) e interventi sociali, tra cui il fondo “Dopo di noi” (€1,66 milioni). Su iniziativa dell’assessore Quaglieri, disco verde alle ulteriori variazioni al bilancio gestionale per un importo complessivo di circa €3,4 milio,ni – precisa il comunicato. Le risorse riguardano interventi per il settore agricolo, il credito agrario (€125 mila nel 2026 e €325 mila annui dal 2027), la marineria pescarese (€200 mila), i giovani agricoltori (€56,2 mila) e debiti fuori bilancio (€660,6 mila).Conferito a Rosaria Di Giuseppe l’incarico di dirigente del Servizio “Accreditamento e Accordi Contrattuali” del Dipartimento Sanità. Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo, approvato il Piano Programma 2026 – 2028 e il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 dell’Azienda per il Diritto agli studi universitari di Teramo e il fabbisogno di personale 2026-2028.Definiti gli eventi culturali di interesse regionale affidati alla Fondazione CREA “Fondazione Consiglio Regionale Eventi” per la realizzazione e gestione, previsti da rispettive Leggi Regionali per l’annualità 2026 di seguito riepilogati: Festival Dannunziano per un importo pari a 400.000,00 Euro; La Notte dei Serpenti per un importo pari a 200.000,00 Euro; Progetto speciale territoriale di valorizzazione e riqualificazione dei tratturi per un importo pari a 60.000,00 Euro; Festival dei Popoli Europei per un importo pari a 90.000,00 Euro; Progetti di valorizzazione del patrimonio medievale per un importo di 20.000,00Euro; XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino per un importo pari a 70.000,00 Euro – riporta testualmente l’articolo online. Sempre su proposta dell’assessore Mario Quaglieri, via libera allo schema di convenzione tra Regione Abruzzo e le ATER abruzzesi per la realizzazione del progetto “TIGER”, finalizzato alla riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it