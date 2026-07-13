Giuseppe marotta: la situazione con Khalaili

In queste ore, il nome di Giuseppe Marotta è al centro dell’attenzione online, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. Si parla della situazione legata a Khalaili e all’idoneità sportiva, su cui Marotta ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile, Khalaili non ha ottenuto l’idoneità sportiva, non superando i test Coni. Questo ha generato discussioni e riflessioni nel mondo sportivo e tra i tifosi dell’Inter, squadra di cui Marotta è attualmente dirigente. Per ulteriori dettagli sul caso e per aggiornamenti in tempo reale, è possibile approfondire online.