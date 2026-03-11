“Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” tornano in piazza Duomo

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Torna all’Aquila il mercato itinerante “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, che far? nuovamente tappa in piazza Duomo nelle giornate del 15 marzo, 9 maggio e 1 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Rosa dei Venti, ? stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 103 del 5 marzo 2026, che prevede lo svolgimento dell’evento-mercato nel cuore del centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. ?Abbiamo ritenuto importante riproporre questa iniziativa – sottolinea il vicesindaco dell’Aquila Raffaele Daniele – che porta nel cuore della citt? una proposta commerciale di qualit?, conosciuta e apprezzata in tutta Italia – Gli Ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano una realt? capace di coniugare la tradizione del mercato su area pubblica con prodotti selezionati, dall’artigianato alla moda, fino alla pelletteria?. ?In un anno particolarmente significativo per la citt? come quello della Capitale italiana della Cultura – prosegue il vicesindaco – iniziative come questa assumono un valore ancora pi? importante: occasioni che contribuiscono ad animare il centro storico, arricchire l’offerta per cittadini e visitatori e rafforzare l’attrattivit? dell’Aquila?.

