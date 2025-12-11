Glioblastoma, il tumore cerebrale più aggressivo: cos’è e perché se ne sta parlando

La recente scomparsa della scrittrice Sophie Kinsella, autrice della fortunata serie I love shopping, ha riportato l’attenzione su una delle forme più aggressive di tumore al cervello: il glioblastoma. Si tratta di una neoplasia rara nella popolazione generale, ma purtroppo molto seria per chi ne è colpito, a causa della sua rapida crescita e della tendenza a recidivare.

Che cos’è il glioblastoma

Il glioblastoma, chiamato anche glioblastoma multiforme, è un tumore maligno che origina dalle cellule gliali, strutture che hanno il compito di sostenere e nutrire i neuroni. È classificato tra i tumori cerebrali di grado più elevato in termini di aggressività e capacità di infiltrare i tessuti circostanti.

Questa neoplasia colpisce più spesso l’encefalo, in particolare gli emisferi cerebrali, e tende a crescere rapidamente. Proprio perché infiltra le aree vicine, è difficile separare in modo netto il tessuto sano da quello malato, rendendo complesse le opzioni terapeutiche.

Come si manifesta: i sintomi più frequenti

I sintomi del glioblastoma possono variare a seconda della zona del cervello coinvolta e della velocità di crescita del tumore. Tra i disturbi più comuni si possono osservare:

Mal di testa persistente , spesso più intenso al mattino o che peggiora con gli sforzi;

, spesso più intenso al mattino o che peggiora con gli sforzi; Crisi epilettiche , che possono comparire anche in persone che non ne hanno mai sofferto prima;

, che possono comparire anche in persone che non ne hanno mai sofferto prima; Disturbi della vista , come offuscamento, visione doppia o perdita di parti del campo visivo;

, come offuscamento, visione doppia o perdita di parti del campo visivo; Debolezza o difficoltà di movimento a carico di braccia o gambe;

a carico di braccia o gambe; Problemi di linguaggio , con difficoltà a trovare le parole o a comprendere frasi complesse;

, con difficoltà a trovare le parole o a comprendere frasi complesse; Cambiamenti del carattere o del comportamento , apatia, irritabilità, rallentamento mentale;

, apatia, irritabilità, rallentamento mentale; Nausea e vomito, legati all’aumento della pressione all’interno del cranio.

All’inizio questi sintomi possono essere sfumati o attribuiti ad altri disturbi. Per questo la diagnosi avviene spesso dopo esami di approfondimento come risonanza magnetica o TAC, richiesti quando i disturbi diventano più evidenti o persistono nel tempo.

Diagnosi e percorso di cura

La diagnosi di glioblastoma inizia con la visita neurologica e gli esami di imaging, in particolare la risonanza magnetica, che permette di individuare la presenza di una massa a livello cerebrale. Per avere conferma della natura del tumore è generalmente necessario un esame istologico, ottenuto tramite biopsia o analisi del tessuto rimosso chirurgicamente.

Il trattamento di solito prevede un approccio combinato, che può comprendere:

Chirurgia per rimuovere la maggior quantità possibile di tumore, compatibilmente con la sicurezza del paziente;

per rimuovere la maggior quantità possibile di tumore, compatibilmente con la sicurezza del paziente; Radioterapia mirata all’area interessata, per cercare di colpire le cellule tumorali residue;

mirata all’area interessata, per cercare di colpire le cellule tumorali residue; Chemioterapia , spesso con farmaci specifici per i tumori cerebrali;

, spesso con farmaci specifici per i tumori cerebrali; In alcuni casi, terapie mirate o protocolli sperimentali all’interno di studi clinici.

L’obiettivo delle cure è rallentare la progressione della malattia, ridurre i sintomi e migliorare il più possibile la qualità di vita. Il percorso viene definito da un’équipe multidisciplinare composta da neurochirurghi, oncologi, radioterapisti, neurologi e altre figure specializzate.

Un tumore raro ma molto impegnativo

Il glioblastoma è considerato un tumore raro rispetto ad altre forme oncologiche, ma la sua aggressività lo rende una delle neoplasie più difficili da trattare. Nonostante i progressi della ricerca, la tendenza a recidivare e la complessità della sede in cui si sviluppa rappresentano ancora oggi una sfida per la comunità scientifica.

Per chi riceve questa diagnosi, oltre alle terapie mediche è fondamentale il supporto di un team dedicato alla gestione dei sintomi, al sostegno psicologico e all’assistenza della persona e dei familiari. La presa in carico globale, che affianca cure specifiche e attenzione agli aspetti emotivi e pratici della quotidianità, è parte integrante del percorso.

L’attenzione dei media e il ruolo della sensibilizzazione

La notizia della scomparsa di figure conosciute, come la scrittrice Sophie Kinsella, contribuisce a far crescere l’attenzione verso questo tipo di tumore e, più in generale, verso i tumori cerebrali. La maggiore sensibilizzazione può favorire diagnosi più tempestive, sostenere la ricerca e incoraggiare la creazione di reti di assistenza specializzate.

Pur trattandosi di una malattia molto seria, parlare in modo chiaro e informato di che cosa sia il glioblastoma aiuta a comprendere meglio il percorso che le persone colpite sono chiamate ad affrontare e sottolinea l’importanza di continuare a investire in studi e terapie sempre più mirate.