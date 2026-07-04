Google multato dall’UE: conferma record

In queste ore, il tema di Google è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento: Google ha perso la lunga battaglia con l’Unione Europea riguardo alla multa record di 4.7 miliardi di dollari per pratiche antitrust legate ad Android. La decisione è stata confermata, e il colosso tecnologico dovrà pagare l’importo stabilito. La notizia ha generato ampio interesse online negli ultimi tempi, evidenziando l’importanza della vicenda. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.