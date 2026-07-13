Google: novità sul Pixel 11 e Pixel Glow

In queste ore, il tema di tendenza online riguarda Google, con particolare attenzione alle ultime novità riguardanti il Pixel 11 e il possibile Pixel Glow. Le indiscrezioni parlano del possibile lancio del Pixel 11 Pro Fold in ‘Pine’ e ipotizzano che il Pixel Glow potrebbe essere legato al flash della fotocamera. Inoltre, trapelano informazioni sui prezzi dei nuovi modelli: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold. Queste notizie stanno generando un grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti su queste anticipazioni, è possibile consultare le fonti online disponibili. Restate aggiornati sulle ultime novità riguardanti Google e i suoi nuovi dispositivi.