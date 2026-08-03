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Google pixel 11: anteprime e innovazioni

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In queste ore, il tema in tendenza online è il Google Pixel 11, che sta attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia e non solo. Le ultime anticipazioni parlano di un possibile Pixel 11 Pro, con funzioni fotografiche potenziate grazie all’intelligenza artificiale. Inoltre, sembra che il prezzo del Pixel 11 potrebbe essere di 999€, senza teleobiettivo, ma con specifiche tecniche di alto livello. Le informazioni trapelate includono dettagli sulle prestazioni, il design e le caratteristiche software del dispositivo.

Chi è interessato alle ultime novità sul mondo degli smartphone non può perdere i dettagli che circolano sul Google Pixel 11. Per rimanere aggiornati su questo argomento di grande interesse, è possibile approfondire la ricerca online e consultare fonti affidabili per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale.

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