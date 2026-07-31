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Google pixel: l’atteso lancio del Pixel 11 Pro Fold

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In queste ore, il tema in tendenza online è il Google Pixel, con particolare interesse verso il prossimo lancio del Pixel 11 Pro Fold. Le ultime indiscrezioni sui design e le funzionalità di questo nuovo dispositivo stanno attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia.

Secondo quanto trapelato, il Pixel 11 Pro Fold potrebbe presentare innovazioni importanti rispetto ai modelli precedenti, come la presenza di un ‘glow indicator’ che potrebbe rivoluzionare l’esperienza d’uso degli utenti.

L’evento di lancio si prospetta quindi ricco di sorprese e novità, confermando l’impegno di Google nel campo degli smartphone di alta gamma.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online, dove la notizia è al momento tra i top trend sui motori di ricerca.

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