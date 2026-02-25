- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
Goretzka: duello Inter-Milan per il centrocampista

Nelle ultime ore, il nome di Goretzka è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Secondo le ultime voci di mercato, l’Inter e il Milan si contendono il centrocampista tedesco, con diverse fonti che evidenziano l’interesse delle due squadre per il giocatore in scadenza di contratto.

Le indiscrezioni provenienti dalla Germania rivelano che l’Inter potrebbe rappresentare una sfida importante per il Milan, con ostacoli da superare per entrambe le squadre interessate. L’allenatore Allegri sembra spingere per l’arrivo di Goretzka al Milan, ma la concorrenza europea potrebbe complicare la trattativa.

La situazione attuale sembra essere in evoluzione e i tifosi delle due squadre seguono con interesse ogni sviluppo legato a questa trattativa di mercato. Per restare aggiornati sulle ultime news riguardanti Goretzka e le squadre interessate, è possibile approfondire online per ulteriori dettagli.

