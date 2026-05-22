Goretzka: il centrocampista ambito

Il tema di Goretzka è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online e dei trend sui motori di ricerca. Le ultime novità riguardano un presunto incontro con Allegri, alimentando così le voci di un possibile trasferimento al Milan. Inoltre, si parla di un possibile interesse da parte del club rossonero anche per Modric, elemento che aggiungerebbe fascino e qualità al centrocampo milanista.

La trattativa sembra essere in una fase avanzata, con la stampa sportiva che si concentra sui movimenti di mercato del Milan in vista della prossima stagione. Goretzka potrebbe essere il primo colpo importante dei rossoneri, ma si vocifera che ci sia una condizione da rispettare per portare a termine l’operazione.

L’arrivo di giocatori del calibro di Goretzka e Modric farebbe sognare i tifosi milanisti, proiettando la squadra verso obiettivi ambiziosi e confermando l’ascesa del club sul palcoscenico europeo.

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