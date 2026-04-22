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Goretzka nel mirino del Milan: la sfida al centrocampo

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Nelle ultime ore, il nome di Goretzka è balzato in cima ai trend online, diventando argomento di grande interesse sui motori di ricerca. Il centrocampista del Bayern Monaco sembra essere al centro dell’attenzione anche del Milan, che punta a rinforzare il proprio reparto di centrocampo. Si parla di una possibile trattativa in corso che potrebbe portare il giocatore in rossonero, aggiungendo ulteriore spessore alla squadra milanese. L’inserimento del Milan nella corsa per Goretzka potrebbe dare una svolta al calciomercato estivo e alimentare le voci di un possibile derby degli acquisti omonimi, con il Milan che punta il suo Koné. Resta da seguire da vicino lo sviluppo di questa trattativa che potrebbe portare a un colpo di mercato di grande rilievo per i rossoneri.

Per rimanere aggiornati sulla vicenda e avere ulteriori dettagli, è possibile approfondire online su fonti specializzate nel mondo del calcio e del calciomercato.

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