Gorizia, corona depositata in Onore degli Eroi d’Italia a Redipuglia dal Centro Studi Dannunziani e Patriottici – Nuova Legione del Carnaro

Il Centro Studi Dannunziani e Patriottici – Nuova Legione del Carnaro Gorizia ha depositato una corona in onore degli Eroi d’Italia presso il Sacrario Militare di Redipuglia. Cristiano Vignali e Roberto d’Amato hanno deposto la corona su un altare alla base della monumentale scalinata, rendendo omaggio ai soldati dell’Armata degli Invincibili.

L’altare rappresenta simbolicamente l’Altare della Patria, dove i figli dell’Italia hanno sacrificato le loro vite durante la Prima Guerra Mondiale per la Dea Vittoria. Cristiano Vignali ha eseguito il gesto delle tre dita con la mano, un simbolo nazionalista dei Popoli europei che può assumere diversi significati.

Per gli Italiani in Venezia Giulia, le tre dita rappresentano l’unità di Istria, Fiume e Dalmazia. Per i Nazionalisti Italiani in generale, simboleggiano i tre pilastri della Nazione: Dio, Patria e Famiglia. Per i Cristiani Cattolici e Ortodossi, potrebbero rappresentare la Santa Trinità, mentre per i seguaci della Prisca Religio Romana la Triade Capitolina. Anche i Serbi utilizzano questo simbolo per rappresentare l’Unità di Serbia, Montenegro e Repubblica Srpka.

La deposizione della corona in onore degli Eroi d’Italia è un gesto che ricorda il sacrificio e il coraggio di coloro che hanno dato la vita per il Paese durante la Prima Guerra Mondiale. Un omaggio che mantiene viva la memoria degli eventi tragici che hanno segnato la storia dell’Italia e dell’Europa.