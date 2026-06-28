Governo israele: approvata la legge sui matrimoni misti

In queste ore il tema del governo di Israele è al centro dell’attenzione, con particolare riferimento all’approvazione unanime del riconoscimento del genocidio armeno. La decisione ha suscitato dibattiti e reazioni a livello internazionale, in particolare con la Turchia. Il ministro Sàar ha sottolineato l’importanza di compiere azioni coraggiose e giuste, rimarcando che non è mai troppo tardi per farlo.

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