Gran Bretagna: Ferrari e Mercedes duellano a Silverstone

In queste ore, il Gran Premio di Gran Bretagna è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La qualifica Sprint ha visto Hamilton conquistare la pole position a Silverstone, formando una prima fila da sogno con Antonelli. Le qualifiche sprint hanno confermato il duello tra Ferrari e Mercedes, con Verstappen alle loro spalle e Leclerc in quarta posizione. La competizione si preannuncia avvincente, con gli appassionati già in trepidante attesa delle prossime fasi della gara.

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